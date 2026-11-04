Wali Kota New York: Perubahan politik Amerika baru saja dimulai

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Zohran Mamdani» Wali Kota New York dalam wawancara dengan majalah Wired berbicara tentang perubahan suasana politik negara ini.

Ia mengatakan: Sekarang suasana yang berbeda terasa dan ia menegaskan bahwa perubahan politik baru baru saja dimulai dan kelanjutan jalan ini membutuhkan upaya lebih.

Pernyataan ini dikemukakan sementara hasil pemilu sela 3 November 2026 (12 Aban 1405) menunjukkan kemajuan Demokrat dalam kompetisi kongres dan media telah melaporkan penguasaan mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai ini.

Mamdani memenangkan pemilu wali kota New York pada November 2025 dan memulai aktivitasnya sebagai wali kota dari 1 Januari 2026. Ia dalam pidato kemenangannya telah berbicara tentang dimulainya era baru dalam politik New York.