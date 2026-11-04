Klaim baru rezim Jolani terhadap Hizbullah Lebanon

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Nashra, Kementerian Dalam Negeri Suriah, dalam kelanjutan upaya menebar fitnah terhadap Hizbullah Lebanon, mengklaim bahwa Direktorat Intelijen Umum negara ini bekerja sama dengan pasukan keamanan dalam negeri telah menggagalkan rencana teroris yang menargetkan kilang Homs.

Rezim teroris Jolani mengklaim bahwa sebuah sel yang terkait dengan Hizbullah berada di balik rencana ini.

Dalam pernyataan kementerian ini disebutkan bahwa operasi keamanan mengakibatkan penangkapan anggota sel yang terlibat dalam rencana ini dan penemuan bahan peledak yang ada di tangan mereka, yang telah disiapkan untuk digunakan dalam serangan terhadap kilang.

Rezim Jolani sejak beberapa waktu lalu telah bertindak untuk menebar fitnah terhadap Hizbullah Lebanon dan menciptakan krisis dalam hubungan Suriah dan Lebanon.

Bagian media Hizbullah Lebanon sepenuhnya menolak tuduhan yang diajukan dalam pernyataan pasukan keamanan dalam negeri Jolani tentang hubungan sebuah "sel yang diklaim" dengan partai ini.

Hizbullah menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kehadiran atau hubungan apa pun di tanah Suriah dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan aktivitas yang mengganggu keamanan dan stabilitas Suriah.

Hizbullah menegaskan: Orientasi utama Hizbullah adalah menghadapi musuh Israel yang terus melanjutkan agresinya terhadap Lebanon dan Suriah serta pendudukan sebagian wilayah kedua negara ini. Menghadapi musuh ini dan rencana ekspansionisnya harus menjadi prioritas utama, dan upaya serta sikap harus bersatu di jalan ini bukan disertai dengan tuduhan yang tidak menghasilkan apa pun selain melayani kepentingan Israel.

Sebelumnya juga, organisasi keamanan rezim Jolani telah menuduh Hizbullah Lebanon terkait serangan terhadap kilang Homs di negara ini. Organisasi ini mengklaim bahwa sebuah sel yang terkait dengan Hizbullah Lebanon berperan dalam rencana ini.