Pengakuan Trump: Perang terhadap Iran adalah salah satu faktor kekalahan dalam pemilu

Menurut laporan kantor berita ABNA, jaringan CBS News melaporkan mengutip Trump: Saya percaya Demokrat cenderung bekerja sama dengan saya, jika tidak saya akan memveto segala hal.

Ia juga, dengan mengulangi posisi sebelumnya tentang perang terhadap Iran, mengatakan: Perang dengan Iran akan berakhir ketika saya memutuskan dan mengatakan bahwa perang telah berakhir.

Trump dengan menyebut jaringan Fox News mengatakan: Kekalahan ini tertuju pada jaringan ini karena ia mengundang tokoh-tokoh oposisi Demokrat!

Ia mengakui: Saya percaya kasus Iran adalah salah satu faktor kekalahan Partai Republik tetapi orang Amerika menyadari pentingnya kinerja kami dalam hal ini! Misi kami terhadap Iran belum selesai dan kami mungkin mengambil tindakan atau tidak dalam hal ini.

Trump dengan berlari ke depan untuk mengurangi beban berat kekalahan dalam pemilu mengatakan: Saya tidak menganggap hasil pemilu sebagai kekalahan pribadi bagi diri saya sendiri. Saya menerima hasil seluruh kompetisi pemilu dan saya mengucapkan selamat kepada Demokrat.

Juga situs jaringan CNN melaporkan, sementara pemilih Selasa malam memberikan pukulan pemilu yang berat kepada Donald Trump, Presiden Amerika, ia dalam reaksi terhadap perkembangan ini di media sosial mengumumkan bahwa ia berniat menjadi "komentator politik".

Trump dalam pesan di jaringan sosial Truth Social menulis: Saya berniat menjadi komentator politik dan berkomentar tentang alasan kemenangan dan kekalahan kandidat-kandidat ini, baik dari aspek positif maupun negatif.