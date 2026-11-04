Ilhan Omar, anggota Dewan Demokrat Minnesota, menang dalam pemilu

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan berita CBS, «Ilhan Omar», anggota Dewan saat ini dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, meraih kemenangan dalam pemilu distrik kelima negara bagian Minnesota melawan John Nigel, kandidat Republik.

Omar sejak 2019 mewakili distrik kelima Minnesota. Distrik ini mencakup kota Minneapolis dan pinggiran dekatnya dan dianggap sebagai salah satu distrik yang paling condong ke Partai Demokrat di Amerika.

John Nigel, rival Republik Omar, sebelumnya bertugas di kepolisian negara bagian Minnesota dan dalam kampanye pemilunya menekankan isu-isu seperti perbaikan kondisi kesehatan dan penguatan keamanan perbatasan.

Ilhan Omar, lahir 3 Oktober 1982 (11 Mehr 1361) di Somalia, pada masa kecil bersama keluarganya beremigrasi ke Amerika sebagai pengungsi. Ia masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu 2018 dan memulai aktivitasnya dari Januari 2019. Omar adalah wanita pertama berdarah Somalia dan salah satu dari dua wanita Muslim pertama yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Amerika.