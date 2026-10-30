Mokhber: Eropa dalam kerja sama dengan Amerika menanam angin dan hari ini menuai badai

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, menyusul terbentuknya protes rakyat di beberapa negara Eropa serta pernyataan presiden Prancis yang mengaitkan krisis Paris hari ini dengan Selat Hormuz, menulis di halaman pribadinya: Eropa pada hari-hari keganasan Trump terhadap Republik Islam dengan perilakunya dalam kerangka kerja sama NATO menanam angin dan hari ini dengan krisis ekonomi dan sosial sedang menuai badai yang dikehendakinya sendiri.

Ia menambahkan: Macron kini mengaitkan kerusuhan Paris dengan Selat Hormuz.

Penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi menekankan: Konsekuensi perang tidak bijaksana Amerika dan Israel terhadap Iran bersifat global.