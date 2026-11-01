Guardian korupsi pemerintah adalah kekhawatiran terpenting rakyat Amerika setelah kenaikan harga

Menurut kantor berita Abna surat kabar Guardian melaporkan bahwa pemerintahan Donald Trump dengan fokus pada kasus penipuan dalam program kesejahteraan sedang memperketat tindakan terhadap penyalahgunaan bantuan sosial dan asuransi kesehatan pemerintah tetapi survei menunjukkan korupsi pemerintah dan konflik kepentingan finansial pejabat adalah salah satu kekhawatiran terpenting pemilih Amerika

Dalam langkah terbaru tim anti-penipuan JD Vance wakil presiden Amerika melaporkan penemuan penggelapan 40 juta dolar dalam program bantuan pangan Vance juga sebelumnya melaporkan penghapusan cakupan asuransi kesehatan sekitar 760 ribu orang dari mereka yang tercakup dalam undang-undang Obamacare dengan tuduhan penipuan

Trump juga mengusulkan pembayaran hadiah kepada orang-orang yang melaporkan kasus pemborosan dan penipuan dalam sumber daya pemerintah

Berdasarkan survei lembaga Harris untuk Guardian pada bulan Oktober korupsi pemerintah setelah kenaikan biaya hidup adalah kekhawatiran penting kedua pemilih 87 persen peserta menganggap korupsi di Amerika sebagai masalah dan 65 persen pemilih pemilu tengah menganggapnya sebagai masalah serius

Sebagian besar kekhawatiran terkait dengan fakta bahwa pejabat terpilih lebih memilih kepentingan finansial mereka sendiri atau pendukung finansial mereka di atas kepentingan publik Selain itu posisi Amerika dalam indeks persepsi korupsi organisasi Transparency International telah turun dari peringkat 18 pada tahun 2016 ke peringkat 29

Guardian selanjutnya menyebutkan kritik tentang aktivitas bisnis keluarga Trump selama kehadirannya di Gedung Putih terutama di bidang mata uang kripto Berdasarkan laporan ini Trump pada tahun pertama setelah kembali berkuasa memperoleh pendapatan sekitar 2 2 miliar dolar yang 1 4 miliar dolar di antaranya berasal dari mata uang kripto

Surat kabar ini juga membahas kasus-kasus tentang hubungan bisnis keluarga Trump dengan investor dan pemerintah asing termasuk Qatar dan UEA Demokrat menganggap hubungan ini sebagai contoh penyalahgunaan finansial kekuasaan politik sebaliknya Gedung Putih membantah segala konflik kepentingan atau hubungan antara bantuan finansial dan pengampunan politik