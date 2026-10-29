Amerika Serikat Jadi Negara Paling Terdampak Lonjakan Harga BBM Akibat Krisis Selat Hormuz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Finlandia mengumumkan bahwa Amerika Serikat menjadi negara yang paling terdampak oleh meningkatnya biaya bahan bakar akibat guncangan pasar minyak global yang berkaitan dengan ketegangan di Selat Hormuz.

Dalam analisis mengenai dampak perang terhadap Iran pada biaya bahan bakar dunia, lembaga tersebut menjelaskan bahwa kenaikan harga bensin dan solar sejak dimulainya serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran pada akhir Februari lalu telah menimbulkan tambahan pengeluaran sebesar 468 miliar dolar AS bagi konsumen di seluruh dunia.

Amerika Serikat Menempati Posisi Teratas dengan Kerugian 160 Miliar Dolar AS

Berdasarkan analisis tersebut, krisis ini telah meningkatkan pengeluaran bahan bakar di Amerika Serikat sebesar 160 miliar dolar AS. Angka tersebut setara dengan sekitar sepertiga dari total biaya tambahan yang harus ditanggung konsumen di seluruh dunia. China menempati posisi kedua dengan tambahan pengeluaran sebesar 54 miliar dolar AS, disusul Kanada di posisi ketiga dengan 17 miliar dolar AS.

Tambahan Biaya BBM Setiap Warga Amerika Mencapai 471 Dolar AS

Jika dihitung berdasarkan tambahan pengeluaran per kapita, biaya bahan bakar di Amerika Serikat telah meningkat sebesar 471 dolar AS per orang, meskipun negara tersebut merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Jumlah ini hampir delapan kali lipat dibandingkan rata-rata global yang mencapai 60 dolar AS per orang.

Kanada mencatat tambahan biaya bahan bakar per kapita tertinggi kedua, yakni 422 dolar AS, sementara Australia berada di posisi ketiga dengan 386 dolar AS per orang. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat sebanding dengan tingkat kenaikan yang terjadi di negara-negara lain dengan sistem ekonomi berbasis pasar.

Meskipun demikian, dampaknya di Amerika Serikat lebih besar karena konsumsi bahan bakar per kapita yang lebih tinggi serta terbatasnya kemajuan dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

Selat Hormuz Memperparah Gejolak Pasar Minyak

Pasar minyak global masih terus mengalami fluktuasi akibat ketegangan di Timur Tengah dan berbagai risiko yang berkaitan dengan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur strategis terpenting di dunia untuk pengangkutan energi dan barang.

Harga minyak mentah Brent pada pekan lalu melampaui 117 dolar AS per barel setelah serangkaian serangan Iran terhadap kapal-kapal tanker minyak di sekitar Selat Hormuz. Kenaikan tersebut membawa harga minyak Brent ke level tertinggi sejak April. Pada Senin, harga minyak acuan tersebut kembali mencapai kisaran yang sama.