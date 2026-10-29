Pertemuan empat pihak Teheran; langkah pertama menuju penguatan kerja sama keamanan regional

Kantor berita ABNA: Kesepakatan Iran, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi untuk melanjutkan dialog merupakan tanda keinginan empat aktor regional penting untuk memperkuat konsultasi politik dan keamanan di tengah memburuknya krisis di Asia Barat; sebuah proses yang keberhasilannya bergantung pada transformasi pemahaman awal menjadi mekanisme kerja sama praktis

Pertemuan empat pihak pertama Iran, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi diadakan pada Senin, 4 Aban 1405 di Teheran; pertemuan yang dalam konteks perkembangan keamanan regional dan kebutuhan untuk meninjau kembali metode manajemen krisis dapat menjadi titik awal babak baru konsultasi regional

Tuan rumah Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran, menerima Pangeran Khaled bin Salman, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Asim Munir, Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, dan Ibrahim Kalin, Kepala Dinas Intelijen Turki, menunjukkan fokus inisiatif ini pada tingkat pengambilan keputusan politik, pertahanan, dan keamanan yang penting. Komposisi peserta juga menunjukkan bahwa dialog memiliki kapasitas untuk membahas berbagai isu strategis dan keamanan regional

Pencapaian terpenting yang diumumkan dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan empat negara untuk melanjutkan dialog dengan tujuan memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk di bidang perdamaian dan keamanan regional. Meskipun pernyataan akhir tidak menyebutkan kesepakatan spesifik tentang mekanisme pelaksanaan, agenda rinci, atau pembentukan lembaga keamanan bersama, kesepakatan untuk melanjutkan konsultasi dapat dinilai sebagai langkah awal untuk membangun saluran komunikasi reguler antara empat aktor regional yang berpengaruh

Pentingnya proses ini menjadi lebih jelas ketika mempertimbangkan perbedaan pandangan dan persaingan masa lalu antara beberapa negara peserta. Iran dan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir telah menempuh jalur pemulihan hubungan dan pengurangan ketegangan, dan partisipasi simultan Turki dan Pakistan dapat memperluas cakupan konsultasi melampaui hubungan bilateral dan memberikan dasar untuk membahas isu-isu keamanan bersama. Namun, transformasi potensi ini menjadi kerja sama yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan perbedaan dan definisi kepentingan bersama yang dapat diwujudkan

Dari perspektif strategis, pertemuan Teheran sejalan dengan pendekatan menjamin keamanan regional oleh negara-negara kawasan; pendekatan yang menekankan penguatan kepercayaan timbal balik, peningkatan tanggung jawab aktor regional, dan pengurangan ketergantungan pada pengaturan keamanan yang dipaksakan dari luar. Dalam kerangka ini, pemeriksaan akar ketidakamanan, pendudukan, dan ekspansionisme rezim Zionis serta konsekuensi agresi militer AS dan rezim tersebut terhadap Iran dapat menjadi salah satu poros penting dialog di masa depan; meskipun pernyataan yang diterbitkan tidak memberikan rincian tentang topik yang dibahas dalam pertemuan

Pada akhirnya, kriteria utama keberhasilan inisiatif Teheran bukan hanya penyelenggaraan pertemuan, tetapi kelanjutan dialog dan pencapaian bertahap kesepakatan praktis di bidang keamanan regional. Jika keempat negara dapat mengubah pemahaman awal menjadi konsultasi reguler, kerja sama dalam manajemen krisis, dan mekanisme pembangunan kepercayaan, pertemuan ini dapat menjadi langkah efektif menuju pembentukan keamanan regional endogen; sebuah jalan yang perwujudannya bergantung pada kemauan politik dan tingkat fleksibilitas para pihak terhadap perbedaan