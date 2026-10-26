Baghai: Kami berada dalam situasi perang dan tidak ragu dalam membela diri

Menurut laporan koresponden Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam konferensi pers mingguannya dengan merujuk pada perkembangan diplomatik terbaru, menyatakan: Mengenai kawasan dan pada saat yang sama Republik Islam Iran, kami memantau situasi dengan kekuatan dan kebijaksanaan dan telah mempersiapkan diri untuk setiap peristiwa.

Mengenai pemilihan Knesset di Israel dan suasana yang diciptakan oleh pejabat Israel tentang kemungkinan tindakan pencegahan Iran untuk mengganggu proses pemilihan ini, ia menyatakan: Saya tidak berpikir akan ada pemilihan di sana. Di sana ada persaingan antara berbagai geng untuk melakukan lebih banyak kejahatan, dan ini adalah perlombaan antara berbagai orang dan slogan terpenting mereka adalah bahwa saya dapat melakukan lebih banyak kejahatan dan pembunuhan daripada kamu. Bagi kami tidak peduli siapa yang mengambil kemudi rezim yang sejarahnya menunjukkan tidak membawa apa pun bagi kawasan kami selain kekerasan dan pembantaian. Rezim ini sangat ahli dalam operasi bendera palsu.

Kami tidak ragu dalam melaksanakan hak kodrati untuk membela diri

Baghai melanjutkan: Angkatan bersenjata Iran yang perkasa tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam membela Iran. Kami berada dalam situasi perang dan pasti tidak akan ragu dalam melaksanakan hak kodrati untuk membela diri.