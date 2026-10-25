Bagian Pertama: Doa untuk Para Pengikut Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam sumber-sumber hadis Syiah terdapat sekitar 110 riwayat yang dinukil dari Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa. Sebagian besar riwayat tersebut telah dihimpun dan diterbitkan dalam kitab Musnad Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa karya Allamah Atharudi. Sementara itu, dalam sumber-sumber Ahlusunah terdapat 91 riwayat yang dinukil dari beliau. Setelah riwayat-riwayat yang berulang disisihkan, jumlahnya menjadi 46 riwayat.

Dalam berbagai sumber tersebut, para penulis umumnya menyediakan bagian khusus yang membahas doa-doa Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa. Kumpulan doa beliau juga telah dihimpun dalam sejumlah kitab, di antaranya Ash-Shahifah al-Jami'ah al-Fathimiyyah.

Doa-doa ini sebagian besar diriwayatkan dalam rangkaian perkataan beliau dan mencakup 67 doa dengan berbagai tema, seperti munajat, doa-doa khusus pada waktu tertentu, serta doa maupun permohonan laknat terhadap orang-orang tertentu.

Dalam sumber-sumber Ahlusunah juga diriwayatkan enam doa dari beliau. Sedikitnya jumlah doa yang diriwayatkan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Di antara doa-doa yang diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa, terdapat berbagai tema, seperti permohonan ampunan kepada Allah, pemenuhan hajat, perlindungan dari musuh, permohonan perlindungan kepada Allah, doa-doa setelah salat wajib sehari-hari, serta doa-doa khusus untuk setiap hari dalam sepekan.

Salah satu keistimewaan doa-doa Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa adalah perhatian beliau terhadap para pengikut Syiah. Terdapat sekitar 11 doa yang secara khusus ditujukan kepada mereka.

Dengan kata lain, hampir 13 persen dari doa-doa yang dinukil dari beliau berkaitan dengan para pengikut Syiah. Tema ini menempati porsi terbesar dibandingkan tema-tema lainnya dalam kumpulan doa beliau.

Dalam sumber-sumber hadis juga terdapat tujuh doa yang berkaitan dengan permohonan syafaat Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa bagi para pengikut Syiah pada hari kiamat. Doa-doa tersebut menunjukkan kedudukan para pengikut Syiah dalam doa beliau, sekaligus menjadi salah satu wujud kasih sayang keibuan beliau terhadap para pengikutnya.

Sebagai salah satu contoh doa beliau untuk para pengikut Syiah adalah:

«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفی وَشَوْقِه اِلَیَّ وَ بِعَلِیِّ الْمُرْتَضی وَحُزْنِه عَلَیَّ وَ بِالْحَسَنِ الْمُجْتَبی وَ بُکائِه عَلَیَّ وَ بِالْحُسَیْنِ الشَّهیدِ وَ کَابَتِه عَلَیَّ وَ بِبَناتِیَ الْفاطِمِیّاتِ وَتَحَسُّرِهِنَّ عَلَیَّ، اَنْ تَرْحَمَ وَ تَغْفِرَ لِلْعُصاةِ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ تُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، اِنَّکَ اَکْرَمُ الْمَسْؤُولینَ وَاَرْحَمُ الرّاحِمینَ».

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan perantaraan Muhammad al-Musthafa dan kerinduannya kepadaku, dengan perantaraan Ali al-Murtadha dan kesedihannya atas kepergianku, dengan perantaraan Hasan al-Mujtaba dan tangisannya untukku, dengan perantaraan Husain yang syahid dan dukacitanya atasku, serta dengan perantaraan putri-putriku dari keturunan Fatimah dan kesedihan mendalam mereka atas kepergianku.

Limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada orang-orang yang berbuat dosa dari umat Muhammad, dan masukkanlah mereka ke dalam surga. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Yang Paling Pemurah di antara mereka yang dimintai pertolongan dan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”

Salah satu doa beliau pada hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Muhammad al-Baqir As dalam kitab 'Ilal asy-Syara'i dan Bihar al-Anwar, adalah doa yang beliau panjatkan kepada Allah:

«اِلهی وَسَیِّدی سَمَّیْتَنی فاطِمَةَ، وَ فَطَمْتَ بی مَنْ تَوَلاّنی وَ تَوَلّی ذُرِّیَّتی مِنَ النّارِ، وَ وَعْدُکَ الْحَقُّ، وَاَنْتَ لاتُخْلِفُ الْمیعادَ».

“Wahai Tuhanku dan Junjunganku! Engkau telah menamaiku Fatimah, dan melalui diriku Engkau menjauhkan dari api neraka orang-orang yang mencintaiku dan mencintai keturunanku. Janji-Mu adalah benar dan Engkau tidak pernah mengingkari janji.”

Dalam doa lainnya, beliau juga memohon kepada Allah agar menyelamatkan para pengikut Syiah dengan ungkapan berikut:

«اِلهی وَسَیِّدی، ذُرِّیَّتی وَشیعَتی، وَشیعَةُ ذُرِّیَّتی وَمُحِبّی وَمُحِبّی ذُرِّیَّتی».

“Wahai Tuhanku dan Junjunganku! Selamatkanlah keturunanku, para pengikutku, para pengikut keturunanku, orang-orang yang mencintaiku, serta orang-orang yang mencintai keturunanku dan para pencinta orang-orang yang mencintai keturunanku.”

Doa ini diriwayatkan dari Imam Muhammad al-Baqir As dalam kitab Al-Amali karya Syekh Shaduq dan Bihar al-Anwar.

Pada bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini, doa-doa Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa mengenai berbagai tema lainnya akan dibahas.