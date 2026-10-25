Washington Post: Iran Tidak Akan Tunduk pada Tekanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Surat kabar Amerika Serikat, The Washington Post, dalam sebuah artikel opini menulis bahwa meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, Teheran tetap mengejar tujuan-tujuan strategisnya dan berupaya mengubah tatanan keamanan kawasan.

Artikel tersebut menyoroti pentingnya Selat Hormuz dalam strategi Iran dan menyatakan:

“Iran berupaya membentuk tatanan baru di kawasan, di mana kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dikenai biaya transit, sementara hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia diakhiri.”

Menurut analisis dalam artikel tersebut, tekanan ekonomi saja belum tentu mampu memaksa Teheran mengubah arah strateginya. Iran tetap berupaya mempertahankan instrumen penangkalannya sekaligus memperkuat posisinya dalam dinamika kekuatan regional.