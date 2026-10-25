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Washington Post: Iran Tidak Akan Tunduk pada Tekanan

25 Oktober 2026 - 22:25
Kode berita: 1882524
Washington Post: Iran Tidak Akan Tunduk pada Tekanan

“Tekanan ekonomi semata tidak serta-merta memaksa Teheran mengubah arah strateginya. Iran tetap berupaya mempertahankan instrumen penangkalannya dan memperkuat posisinya dalam percaturan regional.”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Surat kabar Amerika Serikat, The Washington Post, dalam sebuah artikel opini menulis bahwa meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, Teheran tetap mengejar tujuan-tujuan strategisnya dan berupaya mengubah tatanan keamanan kawasan.

Artikel tersebut menyoroti pentingnya Selat Hormuz dalam strategi Iran dan menyatakan:

“Iran berupaya membentuk tatanan baru di kawasan, di mana kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dikenai biaya transit, sementara hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia diakhiri.”

Menurut analisis dalam artikel tersebut, tekanan ekonomi saja belum tentu mampu memaksa Teheran mengubah arah strateginya. Iran tetap berupaya mempertahankan instrumen penangkalannya sekaligus memperkuat posisinya dalam dinamika kekuatan regional.

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