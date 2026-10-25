Kritik Obama terhadap perang melawan Iran: Teheran sekarang memiliki hak veto atas Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip saluran Al-Mayadeen, Barack Obama, mantan presiden Amerika, mengumumkan: Iran sekarang telah mendapatkan hak veto atas Selat Hormuz.

Dengan merujuk pada berlalunya tujuh bulan sejak pengumuman "kemenangan" oleh Donald Trump, presiden Amerika, ia bertanya: Bagaimana situasinya sekarang? Sekutu dan pangkalan kami diserang, orang Amerika terbunuh dan ratusan lainnya terluka.

Obama juga mengatakan: Perang telah menyebabkan erosi cadangan rudal Amerika.

Mantan presiden Amerika pada akhirnya merujuk pada kebijakan salah Trump mengenai Iran dan menegaskan bahwa mengenai penyebab kenaikan harga minyak, solar, bensin dan hampir semua hal lainnya tidak ada perbedaan pendapat, dan penyebab kenaikan harga ini adalah perang melawan Iran.

Mantan presiden Amerika mengenai program nuklir Iran mengakui: Iran tidak memiliki senjata nuklir, karena kami melaksanakan kesepakatan nuklir tanpa menembakkan bahkan satu rudal pun, dan hanya melalui negosiasi dan diplomasi kami dapat mencapai kesepakatan.

Obama dengan mengkritik Pete Hegseth, menteri perang Amerika, menyebutnya sebagai orang yang tidak serius dan mengatakan: Menurut Anda, berapa banyak waktu yang dihabiskan menteri perang kami di pagi hari untuk melihat dirinya di cermin?

Ia menambahkan: Maksud saya, dia peduli pada rambutnya, karena dia berpikir para pejuang harus seperti itu!

Obama melanjutkan: Mereka bukan orang-orang yang serius, dan masalahnya adalah pada akhirnya, Anda harus membayar harga atas ketidakseriusan mereka.