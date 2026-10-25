Erdogan menyerukan reformasi struktur Dewan Keamanan PBB

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, hari ini Sabtu dalam sebuah pesan dalam rangka 24 Oktober, Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peringatan ke-81 berdirinya organisasi ini dan dengan menekankan perlunya reformasi struktur PBB, menyerukan pembentukan Dewan Keamanan yang lebih adil, lebih inklusif dan lebih bertanggung jawab terhadap harapan masyarakat internasional.

Dalam pesan ini ditegaskan bahwa perang, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, kelaparan, kemiskinan, rasisme, xenofobia dan islamofobia menunjukkan bahwa misi utama PBB tidak hanya tidak kehilangan kepentingannya, tetapi menjadi lebih penting.

Dengan merujuk pada perkembangan di Gaza, ia menulis: Genosida di Gaza yang telah merenggut nyawa lebih dari 74 ribu orang, bersama dengan krisis dan konflik di belahan dunia lain, mengungkapkan kebutuhan mendesak akan reformasi struktur Dewan Keamanan.

Presiden Turki menegaskan bahwa negara-negara dunia harus memperkuat dukungan mereka terhadap Piagam PBB dan mendukung reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga utama organisasi ini.