Berlanjutnya kehadiran Trump dan Netanyahu akan mempercepat kemunduran dominasi Amerika

Abdolrahim Ansari dalam sebuah wawancara, dengan merujuk pada pemilu Amerika dan Israel, mengatakan: Dari sudut pandang propaganda, kekalahan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dalam pemilu pasti akan menguntungkan Iran; karena banyak orang di dunia akan menganggap Iran sebagai penyebab kekalahan ini, dan hal ini dapat menjadi cerminan kekuatan Republik Islam di kancah internasional; negara yang tidak hanya tidak menyerah terhadap tekanan, tetapi juga mempermalukan para penyerang.

Ia menambahkan: Namun, menurut saya, Iran tidak terlalu menginginkan kekalahan Netanyahu dan Trump dalam pemilu; karena pada dasarnya tidak mengandalkan perginya atau tetapnya mereka, dan nasib elektoral keduanya juga tidak menentukan baginya.

Ansari melanjutkan: Netanyahu dan Trump dengan tindakan mereka telah mengisolasi Amerika dan Israel di tingkat global dan menampilkan citra kedua rezim ini di opini publik dunia sebagai penjahat. Kebodohan mereka juga menyebabkan kekalahan dan hilangnya kredibilitas arus media Barat; arus yang sebelumnya beraktivitas dalam rangka memproduksi narasi yang diinginkan Zionisme.

Pakar masalah internasional menegaskan: Tindakan keduanya telah membuat kondisi kehidupan bagi rakyat Amerika dan Israel lebih sulit dan sangat menurunkan posisi internasional keduanya.

Dengan menyatakan bahwa berlanjutnya kehadiran Trump dan Netanyahu dapat memperburuk kondisi Amerika dan Israel, ia mengatakan: Berlanjutnya kehadiran keduanya di kekuasaan akan mempercepat proses kemunduran dominasi Amerika.

Ansari selanjutnya menyatakan: Sebaliknya, jika orang lain berkuasa, mereka kemungkinan akan mencoba dengan memutihkan tindakan Amerika dan rezim Zionis, menyalahkan semua kesalahan pada Trump atau Netanyahu dan menampilkan struktur yang berkuasa sebagai terbebas dari tanggung jawab.

Ia mencatat: Namun, berkuasanya orang-orang baru tidak akan menciptakan perubahan mendasar dalam pendekatan bermusuhan Amerika dan Israel terhadap Iran; terutama di Israel yang, menurut pandangannya, struktur yang berkuasa masih rentan terhadap berlanjutnya kejahatan dan tindakan bermusuhan.