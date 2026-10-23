Mokhber: Perang psikologis Trump dan Netanyahu berbau keputusasaan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Revolusi, sebagai reaksi terhadap kesombongan para pemimpin Amerika Serikat dan rezim Zionis, menulis dalam unggahan di salah satu media sosial: Perang psikologis dan ancaman Trump dan Netanyahu lebih berbau keputusasaan daripada kekuatan.

Ia menambahkan: Iran mengetahui titik-titik lemah musuh, dan kejutan-kejutan di lapangan serta tuas minyak dan energi dapat mengacaukan persamaan.

Penasihat dan asisten Pemimpin Revolusi pada bagian akhir pesannya mengingatkan: Di kawasan ini akan tetap ada bangsa yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun, dan rezim Zionis hanya dapat memikirkan tentang «ketiadaan» dirinya sendiri.