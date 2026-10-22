An-Nujaba menolak penyerahan senjata perlawanan Irak

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Shafaq News, Abdulqader Karbalai, wakil militer gerakan perlawanan Islam An-Nujaba Irak, sambil menolak laporan tentang perubahan posisi gerakan ini untuk berpartisipasi dalam proses politik, menegaskan bahwa isu-isu seperti monopoli, penyerahan dan pelucutan senjata perlawanan tidak memiliki tempat dalam kosakata dan kamus gerakan ini.

Ia menegaskan: keputusan ini tetap berlaku dan tidak ada perubahan yang dilakukan padanya. Gerakan An-Nujaba bermaksud tetap berada di samping rakyat Irak, berbagi dalam penderitaan dan kekhawatiran mereka, dan mencerminkan suara-suara kebenaran rakyat tanpa takut celaan orang lain.

Wakil militer gerakan An-Nujaba juga menegaskan mengenai senjata perlawanan bahwa dalam kamus dan kosakata gerakan ini, konsep-konsep seperti "monopoli senjata", "penyerahan senjata" dan "pelucutan senjata" tidak memiliki tempat.

Pada akhirnya ia menyatakan harapan bahwa Irak di masa depan akan menjadi negara maju, memiliki kedaulatan penuh, bebas dari korupsi dan memiliki keamanan serta kehidupan yang terhormat bagi warganya.