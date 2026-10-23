Jenderal Rezaei: Kami tidak akan bernegosiasi sampai syarat-syarat Iran terpenuhi; pusat data dalam jangkauan tembak

Menurut laporan kantor berita ABNA, Jenderal Mohsen Rezaei, perwakilan Pemimpin Tertinggi dan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional, dalam sebuah wawancara, dengan menyoroti perkembangan terkini di kawasan dan posisi Republik Islam Iran, menegaskan: Semua harus tahu bahwa tindakan terhadap Iran memiliki biaya.

Ia menambahkan: Jika diplomasi dapat menciptakan pemahaman ini, kami lebih memilih diplomasi; tetapi jika perang berlanjut, Iran memiliki alat yang diperlukan untuk melanjutkan respons.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional, dengan menyatakan bahwa pada tahap-tahap sebelumnya seluruh kemampuan negara tidak digunakan, menegaskan: Sesuai dengan intensitas perang, kami memasukkan lebih banyak kemampuan ke dalam operasi dan juga siap untuk tahap berikutnya.

Rezaei, memperingatkan tentang konsekuensi berlanjutnya situasi saat ini, mengatakan: Berlanjutnya situasi ini akan membawa konsekuensi strategis; termasuk bahwa pasar energi tidak akan tenang selama tiga tahun ke depan.

Dengan menyoroti perubahan dinamika hubungan regional yang menguntungkan Iran, ia menyatakan: Berlanjutnya perang ini telah mengubah dinamika hubungan yang menguntungkan Iran, karena negara-negara Teluk Persia dengan cepat mendefinisikan ulang hubungan mereka dengan Iran.

Perwakilan Pemimpin Tertinggi selanjutnya menambahkan: Mereka telah sampai pada keyakinan bahwa militer Amerika Serikat bahkan tidak mampu mempertahankan pangkalan-pangkalan mereka sendiri; dan itu sementara negara-negara yang sama mengharapkan Amerika mempertahankan negara mereka.

Rezaei memperingatkan tentang aset Amerika di kawasan: Amerika memiliki aset berharga di kawasan. Jika perang terjadi, kabel, pusat data dan fasilitas kecerdasan buatan juga dapat berada dalam jangkauan tembak. Jika konflik dimulai lagi, kami akan memiliki rencana yang lebih luas.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional mengenai Selat Hormuz dan pengelolaannya menegaskan: Pertama, penyelundupan ada di seluruh dunia, tetapi Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran, dan kami mengelolanya. Kedua, dalam dua atau tiga bulan terakhir, rata-rata setiap malam kami menargetkan lima kapal milik para penyelundup ini. Mereka adalah orang-orang yang komandan CENTCOM berada di puncaknya dan juga menggunakan kekuatan militer UEA.

Dengan menegaskan pentingnya strategis Selat Hormuz, ia mengatakan: Pengelolaan Hormuz bagi kami adalah aset nasional, dan masalahnya bukan sekadar memungut tarif. Masalah utamanya adalah keamanan. Dapat juga memungut jumlah untuk biaya keamanan, asuransi dan lingkungan, tetapi pentingnya pengelolaan selat jauh melebihi pendapatan yang diperoleh darinya.

Rezaei mengenai posisi Iran terhadap diplomasi dan negosiasi menyatakan: Kami tidak kembali ke diplomasi masa lalu, tetapi kami juga tidak meninggalkan diplomasi. Kami melalui mediator telah menyampaikan tujuh syarat baru; selama syarat-syarat ini belum dilaksanakan, Iran tidak akan membuka selat dan tidak akan kembali ke negosiasi.