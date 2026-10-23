Ayatollah Araki: Penguasa Republik Azerbaijan hendaknya mengambil pelajaran dari nasib Reza Shah di Iran dan Saddam

Menurut laporan kantor berita Mehr, Ayatollah Mohsen Araki, anggota Dewan Ahli Kepemimpinan, dalam sesi fiqh luar, dengan menyoroti situasi terkini di Republik Azerbaijan dan berlanjutnya kebijakan anti-agama pemerintah negara ini, mengatakan: Sayangnya pemerintah saat ini Republik Azerbaijan telah melewati banyak garis merah.

Ia menyatakan bahwa «kebijakan tekanan terhadap umat Islam di pemerintah saat ini Republik Azerbaijan berlanjut», dan menambahkan: Pemerintah Republik Azerbaijan telah menciptakan pembatasan bagi para ulama dan penyelenggaraan upacara keagamaan, dan baru-baru ini juga memberlakukan pembatasan bagi para gadis dalam masalah hijab.

Ayatollah Araki berbicara kepada para negarawan Republik Azerbaijan: Sebaiknya kalian tidak berselisih dengan rakyat kalian sendiri. Ambillah pelajaran dari para penguasa kawasan, seperti Saddam dan syah serta ayah syah Iran, yang berselisih dengan rakyat mereka sendiri dan digulingkan.

Anggota Masyarakat Pengajar seminari ilmu agama Qom ini, dengan menyatakan bahwa kepala pemerintah Republik Azerbaijan telah pergi berperang melawan Tuhan, tetapi mengklaim sebagai Muslim, menegaskan: Perilaku anti-agama ini tidak sesuai dengan kemusliman. Menentang hijab para gadis Muslim Republik Azerbaijan adalah salah satu contoh perang melawan Tuhan, dan akibat dari tindakan seperti itu adalah kehancuran.

Ia melanjutkan: Mungkin rakyat Republik Azerbaijan untuk sementara waktu akan menahan kondisi ini, tetapi jika tindakan ini berlanjut, mereka akan menggulingkan pemerintah saat ini.

Ayatollah Araki pada akhirnya mengatakan: Para pejabat pemerintah Republik Azerbaijan telah membiarkan kaum Zionis masuk ke negara mereka dan mengikuti kebijakan manajemen mereka. Mereka harus tahu bahwa pada hari rakyat Republik Azerbaijan bangkit melawan mereka, mereka akan tinggal sendirian.