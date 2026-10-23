Araghchi menujukan kepada Macron: Tetaplah konsisten dengan narasi Anda, Tuan Presiden!

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita dalam reaksi terhadap kontradiksi dalam pernyataan Emmanuel Macron, presiden Prancis, mengenai aktivitas nuklir Iran di akunnya di salah satu media sosial, menulis: Tepat sebelum presiden Amerika Serikat pada tahun 2018 keluar dari kesepakatan nuklir Iran, Tuan Macron di depan Kongres Amerika menegaskan bahwa «Prancis tidak akan keluar dari JCPOA, karena kami telah menandatanganinya».

Ia menambahkan: Hari ini, ia mengklaim selalu menentang «segala aktivitas nuklir» di Iran.

Araghchi menegaskan: Tetaplah konsisten dengan narasi Anda, Tuan Presiden!