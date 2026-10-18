Harga Minyak Mendekati 110 Dolar AS per Barel; Kekhawatiran terhadap Meningkatnya Ketegangan Semakin Besar

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Harga minyak mentah Brent pada Jumat kemarin untuk pertama kalinya sejak Mei mendekati level 110 dolar AS per barel.

Kekhawatiran terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan tekanan yang semakin besar terhadap pasokan minyak, bersamaan dengan penilaian investor mengenai jumlah pasokan bahan bakar diesel Rusia ke pasar global, turut mendorong kenaikan harga.

Kontrak berjangka minyak Brent pada akhir perdagangan naik sebesar 3 dolar 94 sen, atau 3,7 persen, menjadi 109 dolar 86 sen per barel. Angka ini merupakan harga penutupan tertinggi untuk minyak Brent sejak 19 Mei.

Sementara itu, kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik sebesar 3 dolar 44 sen, atau 3,5 persen, dan ditutup pada harga 101 dolar 41 sen per barel. Angka tersebut merupakan harga penutupan tertinggi sejak 17 September.

Secara keseluruhan, sepanjang pekan tersebut harga minyak Brent naik 4,9 persen, sedangkan harga minyak mentah Amerika Serikat meningkat 10,4 persen.

Perusahaan riset dan konsultasi Energy Aspects dalam sebuah catatan menyatakan bahwa kedua acuan harga minyak tersebut telah memulihkan sebagian penurunan sebelumnya karena kekhawatiran terhadap meningkatnya ketegangan kembali menguat.

Kekhawatiran tersebut semakin meningkat menyusul beredarnya rumor mengenai kemungkinan serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi.

Potensi Serangan dan Meningkatnya Kekhawatiran terhadap Pasokan Minyak

Perusahaan Energy Aspects merujuk pada sejumlah laporan media rezim Zionis yang menyebutkan bahwa Iran kemungkinan sedang mempersiapkan serangan pendahuluan setelah badan-badan intelijen Barat mendeteksi pergerakan militer yang tidak biasa.

Perusahaan tersebut menegaskan bahwa kebenaran laporan-laporan itu belum terkonfirmasi. Namun, perusahaan itu menilai bahwa perkembangan terbaru dan berlanjutnya risiko peningkatan ketegangan dapat menopang harga minyak.

Kekhawatiran terhadap pasokan minyak semakin meningkat menyusul bertambahnya serangan di sekitar Selat Hormuz selama sepuluh hari terakhir.

Iran menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan serangan sebagai tanggapan terhadap blokade pelabuhan-pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat serta sanksi-sanksi yang lebih ketat yang diberlakukan bulan lalu.

Para analis perusahaan pelacakan transportasi maritim Kpler juga menyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis bahwa meningkatnya serangan Iran telah menyebabkan penurunan tajam aliran minyak mentah dari kawasan Teluk Persia.

Mereka memperkirakan bahwa tanpa adanya kesepakatan politik yang menyeluruh, proses pemulihan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz akan berlangsung lebih lambat dan lebih tidak merata dibandingkan sebelumnya.

Serangan Drone terhadap Kilang Minyak Rusia dan Kekhawatiran terhadap Pasokan Bahan Bakar

Di Rusia, kantor berita Reuters, dengan mengutip dua sumber yang mengetahui situasi industri minyak dan tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Kilang Minyak Ryazan telah menghentikan operasi salah satu unit distilasi awal minyak mentahnya setelah serangan drone terhadap wilayah tersebut pada Kamis.

Serangan itu terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Kyiv menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata yang mencakup fasilitas-fasilitas energi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan gencatan senjata tersebut.

Zelensky juga mengkritik kesediaan Trump untuk mencapai kesepakatan dengan Moskow.

Upaya Meningkatkan Pasokan dan Penggunaan Cadangan Strategis

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pasokan bahan bakar ke pasar, Badan Energi Internasional (IEA) pada Kamis menyetujui pelepasan lebih dari 20 juta barel bahan bakar ke pasar.

Departemen Energi Amerika Serikat juga pada Jumat mengumumkan bahwa pihaknya telah menerbitkan undangan untuk menerima penawaran pertukaran hingga 17 juta barel minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis negara tersebut.

Harga minyak Brent pada perdagangan Kamis ditutup hampir tanpa perubahan, sementara harga minyak mentah Amerika Serikat meningkat lebih dari 3 persen pada akhir perdagangan.

Perkembangan tersebut terjadi setelah munculnya laporan mengenai kemungkinan Washington mempertimbangkan pengurangan pembatasan terhadap armada kapal tanker minyak bayangan global.

Pada saat yang sama, cadangan minyak mentah Amerika Serikat mengalami penurunan signifikan, yang dikaitkan dengan penghentian produksi akibat terjadinya badai.