Ulah Kontroversial Terbaru Trump: Dari Menghina Nama “Muhammad” hingga Melontarkan Klaim Anti-Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan terhadap umat Islam dengan mengejek nama Abdulrahman al-Sayed, kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan Senat negara bagian Michigan, saat menghadiri kampanye Partai Republik di Kota Dalton, Georgia.

Dalam kesempatan yang sama, Trump kembali mengulangi sikap permusuhannya terhadap Iran dan mengklaim bahwa kemampuan militer negara tersebut telah sepenuhnya dihancurkan.

Pada Jumat, dalam kampanye tersebut, Trump menyebut Abdulrahman al-Sayed dengan nama “Muhammad”. Menanggapi kritik media sebelumnya, Trump mengatakan bahwa sebagai Presiden Amerika Serikat, ia dapat menggunakan nama apa pun yang diinginkannya untuk menyebut al-Sayed.

Trump juga mengucapkan nama al-Sayed dengan nada mengejek dan mengklaim bahwa penyebutannya sebelumnya hampir benar.

Melanjutkan aksi olok-oloknya, Trump mengatakan: “Nama-nama di Timur Tengah semuanya Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Maksud saya, hampir semuanya seperti itu.”

Ia kemudian mengklaim bahwa apabila seseorang ragu mengenai nama seseorang yang berasal dari Timur Tengah, cukup sebut saja “Muhammad”, karena menurutnya terdapat kemungkinan sekitar 65 persen bahwa tebakan tersebut benar.

Trump mengatakan: “Iran adalah satu-satunya negara yang tidak seorang pun ingin menjadi presidennya.”

Setelah itu, Trump berpura-pura bertanya kepada beberapa orang bernama Muhammad apakah mereka ingin menjadi presiden. Namun, lelucon tersebut mendapat respons dingin dari massa yang hadir di Georgia.

Persaingan pemilihan umum di Michigan memiliki arti penting menjelang pemilihan sela Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November.

Dalam bagian lain pidatonya, Presiden Amerika Serikat kembali mengulangi klaim bahwa kemampuan militer Iran telah sepenuhnya dihancurkan.

Ia menambahkan bahwa informasi tersebut baru-baru ini telah dibuka dari status rahasia. Trump juga mengklaim bahwa konflik dengan Iran akan segera berakhir.

Pernyataan Trump mengenai al-Sayed dan umat Islam merupakan kelanjutan dari riwayat sikap kritisnya terhadap Islam dan para imigran Muslim.

Dalam kampanye pemilihan presiden pertamanya pada 2015, Trump pernah menyerukan penghentian total masuknya umat Islam ke Amerika Serikat. Pada 2016, ia juga menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai Islam yang mendapat reaksi negatif dari kelompok-kelompok pembela hak-hak sipil.

Kebijakan pembatasan masuknya warga negara dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim ke Amerika Serikat juga menjadi salah satu kebijakan imigrasi paling kontroversial pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden.

Dalam beberapa bulan terakhir, selama kampanye pemilihan sela 2026, Trump juga semakin meningkatkan penghinaan terhadap sejumlah tokoh Muslim dan kelompok imigran, termasuk Abdulrahman al-Sayed dan komunitas warga Amerika keturunan Somalia.

Para pengkritiknya menilai bahwa pernyataan-pernyataan semacam itu turut memperburuk diskriminasi dan Islamofobia di tengah masyarakat Amerika Serikat. Kampanye di Dalton diselenggarakan ketika persaingan pemilihan sela Amerika Serikat telah memasuki tahap yang menentukan.

Dalam acara tersebut, selain menyampaikan pandangan anti-imigrasi dan pernyataannya mengenai Iran, Trump juga memberikan dukungan kepada kandidat Partai Republik, Mike Collins dan Rick Jackson.

Sementara itu, popularitas Trump sendiri masih terus mengalami penurunan tajam di kalangan masyarakat Amerika Serikat.