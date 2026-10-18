Sufi: Jika Iran Diserang, Infrastruktur Kawasan Tidak Akan Aman

Ali Sufi, Sekretaris Jenderal Partai "Reformis Progresif", dalam wawancara mengenai gerakan baru musuh Amerika-Zionis dan kemungkinan serangan terhadap negara kita dalam satu atau dua minggu ke depan, menyatakan: "Saya meragukan hal seperti itu akan terjadi, karena pihak lawan juga tahu bahwa perang ini bersifat regional dan tidak dapat dibatasi hanya pada geografi Iran."

Ia menambahkan: "Setiap tindakan militer dapat membuat kawasan dilanda kekacauan, dan negara-negara di kawasan, terutama negara-negara Teluk Persia dan negara-negara Arab, telah menunjukkan bahwa perang habis-habisan akan sulit bagi mereka untuk ditanggung, karena konsekuensi perang seperti itu pasti akan merambah ke negara-negara mereka juga."

Amerika Harus Membayar Harga Mahal

Aktivis politik ini melanjutkan: "Jika infrastruktur Iran diserang, infrastruktur negara-negara lain di kawasan juga tidak akan aman. Di sisi lain, Amerika juga harus membayar harga yang sangat mahal, dan hasil perang seperti itu bagi pihak lawan juga tidak pasti dan tidak jelas."

Menyoroti kemampuan Iran untuk menghadapi kemungkinan perang, ia mengatakan: "Iran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki fasilitas dan mekanisme yang diperlukan untuk perang; tentu saja dalam penilaian jangka panjang, hal-hal seperti besarnya fasilitas kedua pihak atau kondisi ekonomi Iran mungkin akan dievaluasi, tetapi bagaimanapun juga, negosiasi masih berlangsung dan belum berakhir."

Sekretaris Jenderal Partai "Reformis Progresif" mengenai beberapa pernyataan keras pejabat Amerika-Zionis mencatat: "Menurut pendapat saya, pernyataan-pernyataan ini lebih bersifat gertakan daripada benar-benar akan mengarah pada tindakan operasional."