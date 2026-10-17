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Rabi Zionis: Mencuri dari Palestina adalah keutamaan!

17 Oktober 2026 - 11:41
Kode berita: 1879105
Source: ABNA
Rabi Zionis: Mencuri dari Palestina adalah keutamaan!

Seorang rabi Zionis menyebut tindakan orang Israel mencuri dari Palestina sebagai keutamaan.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, saluran televisi 12 rezim Zionis melaporkan bahwa rabi Zionis Dav Lior mengklaim bahwa mencuri pohon zaitun milik Palestina bukan hanya diperbolehkan tetapi merupakan „keutamaan“!

Ia mengklaim bahwa kaum Zionis dengan tindakan ini menunjukkan kepada semua orang bahwa Palestina berada dalam kepemilikan mereka.

Sebelumnya Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis, menegaskan bahwa rabi Zionis ini adalah rabi partainya dan kebijakan partai ini ditentukan berdasarkan pernyataan Lior.

Perlu dicatat bahwa pemukim Zionis setiap hari dengan menyerang wilayah pemukiman Palestina di Tepi Barat, selain melakukan pencurian dari mereka, juga membakar harta dan rumah-rumah Palestina.

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