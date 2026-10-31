Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara negara itu pada malam sebelumnya telah mencegat dan menghancurkan 433 drone Ukraina di atas berbagai wilayah Rusia termasuk Belgorod, Bryansk dan Kursk.

Perang Ukraina telah memasuki fase baru, dan Kiev serta Moskow telah meningkatkan serangan drone dan rudal terhadap satu sama lain.

Perang Ukraina terus berlanjut sementara Donald Trump, presiden Amerika, mengklaim akan mengakhiri perang ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Berlanjutnya perang pada tahun kedua kepresidenan Trump telah sangat merusak reputasi Trump dan membuat klaimnya tidak valid.