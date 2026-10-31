Stasiun televisi Zionis: pemilu Israel menunjukkan kedalaman perbedaan internal

Menurut laporan kantor berita Abna, stasiun televisi Israel Kan melaporkan bahwa pemilu tahun 2026 di rezim Zionis mencerminkan berlanjutnya perpecahan internal dan pendalaman perpecahan ini di kalangan Zionis.

Stasiun tersebut menegaskan bahwa perbedaan terkait identitas Zionis dan orientasi mereka memiliki pengaruh lebih besar daripada kegagalan keamanan dan ekonomi dalam menentukan pilihan pemilih.

Berdasarkan hasil resmi pemilihan parlemen rezim Zionis, kubu yang terkait dengan Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, memperoleh 53 kursi dan kubu saingannya yaitu Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi.

Daftar partai Arab juga meraih 19 kursi.