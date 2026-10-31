Kanada: kami tidak akan pernah mengubah kebijakan kami demi Trump

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip RT, Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, menegaskan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan dagang yang menguntungkan dengan Donald Trump, negaranya mungkin akan menunggu presiden baru Amerika.

Ia menambahkan bahwa warga Kanada sudah lelah dengan ketegangan politik dengan Amerika dan Ottawa tidak akan pernah menandatangani kesepakatan yang tidak menguntungkan Kanada.

Carney menegaskan: negara kami memperluas pilihan ekonominya melalui kerja sama dengan mitra Uni Eropa dan pasar perdagangan bebas dan tidak akan pernah mengubah kebijakannya karena takut terhadap reaksi Trump.

Pernyataan Carney ini muncul setelah gagalnya perundingan Ottawa dan perang tarif antara Kanada dan Amerika. Trump sebelumnya, dengan mengambil posisi menentang Kanada, menuntut agar negara ini bergabung dengan Amerika sebagai salah satu negara bagiannya!