Daftar bersama Arab: kami siap menyingkirkan kabinet Netanyahu

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Faten Ghattas, anggota daftar bersama partai-partai Arab dalam pemilihan parlemen rezim Israel, menegaskan bahwa saat ini konflik politik di rezim ini berkisar pada penyingkiran rasisme dan kabinet fasis Netanyahu. Rezim hari ini berada di persimpangan jalan, dan sebelumnya daftar bersama partai-partai Arab telah berperan dalam menyingkirkan Netanyahu dan masih siap melakukan tindakan apa pun untuk menyingkirkan kabinetnya.

Ghattas menambahkan: kami siap bernegosiasi dengan kubu perubahan sebagai arus oposisi terhadap Netanyahu, dan pertama-tama kita harus menyepakati perubahan ketua parlemen Israel.

Ia mengatakan: pemilihan ketua parlemen baru akan menjadi ujian pertama bagi kelompok-kelompok politik. Kami khawatir bahwa Netanyahu akan memicu perang baru untuk menarik kelompok-kelompok politik ke sisinya. Keluar dari krisis politik di Israel terkait dengan penyelesaian masalah kebijakan luar negeri termasuk perang yang kalah di semua front.

Partai-partai Arab dalam kerangka daftar bersama dan daftar terpadu telah meraih 19 kursi.