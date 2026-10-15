Al-Hindi: Israel gagal mengembalikan wibawanya yang hilang

Menurut laporan kantor berita ABNA dari saluran Al-Ahd, «Muhammad Al-Hindi», Wakil Sekretaris Jenderal gerakan Jihad Islam Palestina, dalam wawancara dengan saluran Al-Masirah Yaman mengatakan: kawasan menolak upaya untuk menundukkannya dari Amerika Serikat, dan «Israel» gagal mengembalikan wibawanya yang hilang.

Ia menambahkan: kami menganggap negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan Sharm el-Sheikh bertanggung jawab atas berlanjutnya kejahatan di Jalur Gaza.

Al-Hindi mengatakan: gerakan Hamas dan Jihad Islam akan bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina jika mencapai kesepakatan tentang dasar-dasar baru.

Pada akhirnya ia menegaskan: peran Organisasi Pembebasan Palestina dalam kondisi saat ini digunakan untuk memajukan kesepakatan dengan musuh «Israel».