Menurut laporan kantor berita Abna mengutip saluran Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika, dalam pernyataan mengklaim bahwa perang dengan Iran akan «segera» berakhir dan Washington dalam waktu dekat akan mengambil keputusan tegas dalam hal ini.

Trump selama rapat umum pemilihan, dengan mengulangi klaim tak berdasar sebelumnya bahwa Republik Islam Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir, mengklaim bahwa dengan penghentian operasi militer harga energi di pasar global akan turun secara signifikan.

Presiden Amerika juga dengan proyeksi dan kritik terhadap perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) dan pemerintahan-pemerintahan Amerika sebelumnya, mengklaim bahwa Washington terpaksa melakukan tindakan militer untuk menghadapi apa yang disebutnya «ancaman Iran»; klaim yang diajukan dalam rangka membenarkan biaya dan konsekuensi dari provokasi perang pemerintah Amerika baru-baru ini di kawasan.