Pengakuan Arab Saudi tentang penargetan fasilitas Aramco di Dhahran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip surat kabar «Okaz», sumber resmi di Kementerian Energi Arab Saudi mengumumkan bahwa Selasa malam, sebuah gedung administrasi milik perusahaan Aramco di Dhahran yang terletak di Provinsi Timur negara ini menjadi sasaran serangan.

Menurut sumber yang disebutkan, serangan ini menyebabkan kebakaran kecil, tetapi tidak mengakibatkan korban jiwa.

Sebelumnya kantor berita Reuters mengutip sumber-sumber yang mengetahui melaporkan bahwa gedung pusat Aramco di Dhahran terkena proyektil dan manajemen perusahaan ini memerintahkan karyawannya untuk bekerja dari jarak jauh sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Serangan-serangan ini terjadi bersamaan dengan operasi balasan angkatan bersenjata Yaman terhadap posisi koalisi agresi Saudi.

Arab Saudi sejak 2015 dengan agresi militer dan penerapan blokade menyeluruh terhadap Yaman, telah menciptakan krisis kemanusiaan besar di negara ini; tetapi dengan keberhasilan terbaru tentara dan komite rakyat Yaman dan penguasaan atas wilayah strategis termasuk Selat Bab al-Mandab, keseimbangan kekuatan di kawasan berubah merugikan koalisi Saudi.