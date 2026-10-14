Penangkapan insinyur Saudi atas tuduhan spionase di Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Arabi 21, Biro Investigasi Federal Amerika melakukan penangkapan seorang insinyur Saudi yang bekerja di perusahaan OpenAI, raksasa kecerdasan buatan, atas tuduhan mencoba menyadap rapat-rapat rahasia melalui pemasangan perangkat perekam tersembunyi di ruang rapat khusus pejabat tinggi perusahaan ini.

Dalam kaitan ini surat kabar California Post melaporkan bahwa Abdulrahman al-Fawzan 35 tahun dari Arab Saudi berada dalam tahanan federal sejak Jumat. Perusahaan tersebut menemukan perangkat perekam suara yang secara rahasia terhubung ke port USB di belakang televisi di salah satu ruang rapat. Perangkat ini dibungkus dalam kertas toilet untuk tetap tersembunyi.

Menurut surat kabar ini tampaknya ruangan ini digunakan untuk mengadakan rapat tingkat tinggi para manajer perusahaan tentang rencana rahasianya termasuk penelitian khusus, kemampuan teknis, hubungan dengan lembaga pemerintah dan topik sensitif lainnya.

Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan bahwa al-Fawzan telah bekerja di perusahaan tersebut di San Francisco sejak Juli 2025.

Warga negara Saudi ini jika tuduhannya terbukti akan dihukum maksimal 5 tahun penjara, membayar denda 250 ribu dolar dan tiga tahun kebebasan di bawah pengawasan.