Klaim surat kabar Ibrani: Trump marah atas janji-janji Netanyahu

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Yedioth Ahronoth mengklaim bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, telah kehilangan Trump dan rezim ini kehilangan Amerika.

Dalam laporan ini disebutkan: Saat kami mendekati tanggal pemilihan parlemen di Israel Netanyahu tidak menerima sinyal politik apa pun yang ia maksudkan dari pihak Gedung Putih.

Yedioth mengutip lingkaran dekat Trump mengklaim bahwa ia marah kepada Netanyahu karena tidak mengakhiri perang Gaza karena masalah ini menghalangi perluasan perjanjian normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.

Juga salah satu alasan lain kemarahan Trump terhadap Netanyahu adalah janji-janjinya tentang kemenangan cepat termasuk terhadap Iran.

Surat kabar ini menambahkan: Upaya kabinet Netanyahu untuk mendapatkan dukungan terbuka dari pihak Gedung Putih sejauh ini tetap tanpa hasil.

Ini sementara semua kebijakan agresif rezim Zionis terhadap kawasan dan agresi Washington dan Tel Aviv dilakukan dalam koordinasi satu sama lain.