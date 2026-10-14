Perubahan metode Iran untuk menangani pelanggar di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna, dua pejabat tinggi Iran dalam percakapan dengan Reuters menekankan bahwa negara ini menggunakan metode baru untuk melaksanakan pengelolaan di Selat Hormuz dan menghukum kapal-kapal pelanggar.

Mereka menjelaskan bahwa metode baru Iran telah dilaksanakan sejak 10 hari lalu terhadap kapal-kapal pelanggar yang tidak mengikuti rute yang ditentukan oleh Republik Islam Iran.

Pejabat ini menambahkan bahwa strategi baru mencakup perubahan jenis serangan dan intensitasnya. Amerika dan sekutunya berusaha menurunkan harga minyak dunia pada ambang pemilihan tengah periode negara ini, tetapi salah satu tujuan perubahan strategi Iran adalah menjaga harga minyak tetap tinggi. Keputusan ini diambil dengan koordinasi penuh antara para pemimpin sistem.

Baru-baru ini, humas Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan: Sebuah kapal tanker minyak jenis shuttle dengan 750.000 barel minyak mentah, mengabaikan peringatan dan peringatan Angkatan Laut Korps Garda, mencoba melewati rute tidak sah, yang menabrak ranjau laut dan mengalami ledakan dan kebakaran hebat.