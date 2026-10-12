Menurut kantor berita Abna, Sardar Hossein Mohebbi, wakil hubungan masyarakat dan juru bicara Korps Garda Revolusi, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial mengatakan: Dalam pertempuran Carrhae, pasukan Crassus dihancurkan oleh orang-orang Parthia. Dalam pertempuran Edessa, legiun Valerian ditawan oleh pejuang Sassanid.

Mengacu pada perang-perang yang dipaksakan baru-baru ini, ia menambahkan: Dalam pertempuran Ramadhan, pasukan Epstein di Teluk Persia dihancurkan oleh kekuatan pejuang Iran Islam, dan dalam pertempuran terakhir, peradaban Barat akan kembali dengan hina ke Teluk Babi.

Juru bicara Korps Garda Revolusi di akhir pesannya menekankan: Kami menunggu...