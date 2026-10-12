Araqchi: Pelaku kejahatan — serangan terhadap sekolah di Minab — harus bertanggung jawab

Menurut kantor berita Abna, Seyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri negara kami, di halaman pribadinya di salah satu media sosial melaporkan menerima surat dari salah satu siswa yang selamat dari sekolah Shajareh Tayyebeh Minab.

Araqchi menulis: Hari ini di sela-sela konferensi internasional "Ekosida; kejahatan diam", saya menerima surat dari Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi, siswa yang selamat dari sekolah Shajareh Tayyebeh Minab.

Ia menambahkan: Dalam surat ini ia mengenang teman-teman dan teman sekelasnya — Niyash, Sonaz, Baran, dan Zeynab; anak-anak yang tewas dalam serangan Amerika terhadap sekolah Shajareh Tayyebeh Minab.

Menteri Luar Negeri negara kami melanjutkan: Fatemeh-Zahra menulis bahwa ia selamat untuk berbicara tentang teman-temannya dan menjaga ingatan mereka tetap hidup. Ia juga bertanya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengapa tidak mengambil tindakan apa pun terhadap bencana ini dan dalam melindungi hak-hak anak, dan meminta rakyat Iran untuk tidak membiarkan teman-temannya dilupakan.

Araqchi menekankan: Bagi saya dan rekan-rekan saya di Kementerian Luar Negeri, menerima surat ini adalah tanggung jawab yang melampaui simpati terhadap anak-anak syahid Minab; tanggung jawab sejati kami adalah mencatat kebenaran, menindaklanjuti secara hukum dan internasional kejahatan ini, dan membuat pelaku serta pemberi perintah kejahatan itu bertanggung jawab.

Pada akhirnya ia menulis: Saya menganggap tugas saya untuk menyampaikan suara Fatemeh-Zahra dan kisah anak-anak Minab kepada forum internasional.