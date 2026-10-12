Sardar Azmai: Kami akan bertindak tegas terhadap kapal-kapal yang melanggar

Menurut kantor berita Abna, Sardar Ali Azmai, Komandan Pasukan Laut Korps Garda Revolusi, menerbitkan sebuah unggahan di salah satu media sosial, mengumumkan peringatan kepada semua kapal di Selat Hormuz dan menulis: semua kapal di wilayah Selat Hormuz yang mematikan sistem navigasi dan identifikasi mereka akan diidentifikasi sebagai musuh dan akan ditangani dengan tegas dan tegas.