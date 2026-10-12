Sardar Azmai: Kami akan bertindak tegas terhadap kapal-kapal yang melanggar

Menurut kantor berita Abna, Sardar Ali Azmai, Komandan Pasukan Laut Korps Garda Revolusi, menerbitkan sebuah unggahan di salah satu media sosial, mengumumkan peringatan kepada semua kapal di Selat Hormuz dan menulis: semua kapal di wilayah Selat Hormuz yang mematikan sistem navigasi dan identifikasi mereka akan diidentifikasi sebagai musuh dan akan ditangani dengan tegas dan tegas.
12 Oktober 2026 - 11:32
Kode berita: 1877043
Source: ABNA
Komandan Pasukan Laut Korps Garda Revolusi, dengan mengumumkan peringatan kepada semua kapal di Selat Hormuz, mengatakan: kapal-kapal yang mematikan sistem navigasi mereka akan ditangani dengan tegas dan tegas.
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