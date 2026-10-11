Menteri Luar Negeri Pemerintahan Sementara Afghanistan Sampaikan Belasungkawa kepada Menlu Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Amir Khan Muttaqi, Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri pemerintahan Taliban, menyampaikan pesan belasungkawa kepada Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, atas wafatnya saudara perempuan Araghchi.

Dalam pesannya, Maulawi Amir Khan Muttaqi mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian saudara perempuan Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Ia menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan kehilangan yang menyedihkan sekaligus menyampaikan simpati dan solidaritas kepada Araghchi beserta keluarganya.

Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa Muttaqi bersama jajaran Kementerian Luar Negeri Afghanistan menyampaikan belasungkawa, rasa simpati, dan dukacita kepada Araghchi, keluarga, serta seluruh kerabat yang ditinggalkan almarhumah.

Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri pemerintahan Taliban itu juga memanjatkan doa kepada Allah Swt. agar almarhumah mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya, serta agar Menteri Luar Negeri Iran dan keluarganya dianugerahi kesabaran dan pahala dalam menghadapi musibah tersebut.

Badrossadat Araghchi, saudara perempuan Seyed Abbas Araghchi, meninggal dunia pada Kamis, 1 Oktober 2026, setelah berjuang melawan penyakit kanker selama kurang lebih satu tahun.

Prosesi pemakaman almarhumah dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Sementara itu, pesan belasungkawa dari Amir Khan Muttaqi dipublikasikan pada 8 Oktober 2026, tepat sepekan setelah wafatnya almarhumah.