Menteri Keuangan Amerika melarikan diri ke pangkalan militer karena takut pada Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Jazeera, surat kabar New York Times dengan mengutip sumber-sumber yang disebutnya sebagai sumber yang mengetahui, mengklaim bahwa Scott Bessent, menteri keuangan Amerika Serikat, setelah menerima ancaman dari Iran, meninggalkan tempat tinggalnya di Washington dan pindah ke pangkalan militer.

Juru bicara Kementerian Keuangan Amerika dalam menanggapi pelarian Bessent mengklaim: ancaman tidak akan pernah membuatnya mengurungkan niat untuk melanjutkan tekanan terhadap Iran.