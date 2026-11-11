Dua Versi Berbeda tentang Perundingan di Washington, Apa yang Sebenarnya Dibahas Terkait Iran?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pernyataan yang bertentangan antara Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Qatar mengenai hasil pembicaraan terbaru di Washington menghadirkan dua gambaran berbeda tentang masa depan perundingan Iran dan Amerika Serikat.

Di satu sisi, Doha menyampaikan bahwa pembicaraan berlangsung positif dan diarahkan untuk mencapai kesepakatan serta menciptakan perdamaian. Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa negara-negara kawasan mendukung kelanjutan blokade darat dan laut terhadap Iran.

Pernyataan terbaru Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pertemuan mereka di Washington memperlihatkan perbedaan yang jelas dalam penjelasan kedua pihak mengenai sikap negara-negara kawasan terhadap perundingan Iran dan Amerika Serikat.

Ketika Perdana Menteri Qatar menekankan upaya melanjutkan perundingan dan mencapai kesepakatan, Presiden Amerika Serikat justru mengklaim bahwa Qatar bersama sejumlah negara kawasan lainnya menginginkan keadaan saat ini tetap dipertahankan, termasuk kelanjutan blokade terhadap Iran.

Versi Doha: Pembicaraan Positif untuk Mencapai Kesepakatan dan Perdamaian

Perdana Menteri Qatar, setelah bertemu dengan Trump dan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance di Washington, menyampaikan melalui media sosial bahwa pembicaraan mengenai masa depan perundingan Iran dan Amerika Serikat berlangsung positif.

Dalam unggahannya, Al Thani menulis: "Kami telah membahas situasi kawasan dan berbagai cara untuk melanjutkan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Saya berterima kasih atas pembicaraan positif mengenai upaya mencapai kesepakatan dan mewujudkan perdamaian di kawasan."

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump sebelumnya menggambarkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Qatar sebagai pembicaraan yang "sangat baik". Trump juga mengatakan bahwa sejumlah persoalan terkait Republik Islam Iran telah dibahas dalam pertemuan tersebut.

Versi Berbeda dari Trump: Qatar Diklaim Mendukung Kelanjutan Blokade Iran

Meskipun Perdana Menteri Qatar menekankan pentingnya melanjutkan perundingan dan mencapai kesepakatan, Trump pada Senin menyampaikan pernyataan berbeda. Ia mengklaim bahwa Qatar dan sejumlah negara Arab lainnya di kawasan lebih memilih agar blokade terhadap Iran tetap dilanjutkan.

Melalui unggahan di platform Truth Social dan pernyataannya kepada wartawan di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat mengklaim: "Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan negara-negara lainnya lebih memilih agar keadaan saat ini tetap dipertahankan. Dengan kata lain, blokade laut besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah harus terus berlanjut, demikian pula Operasi Gerbang Besi yang baru."

Trump juga mengklaim bahwa blokade terhadap Iran melalui jalur darat dan laut akan terus dilaksanakan. Ia menyatakan bahwa negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai upaya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Dua Versi dari Satu Pertemuan: Perundingan atau Peningkatan Tekanan?

Perbandingan pernyataan Perdana Menteri Qatar dan Presiden Amerika Serikat menunjukkan adanya perbedaan yang cukup berarti dalam cara kedua pihak menggambarkan hasil pembicaraan di Washington. Di satu sisi, Doha menekankan bahwa perundingan berlangsung positif dan bahwa kesepakatan diperlukan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan. Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa Qatar bersama pemerintah negara-negara kawasan lainnya justru menginginkan kelanjutan blokade dan tekanan terhadap Iran.

Meskipun upaya mencapai kesepakatan dan dukungan terhadap penerapan tekanan tidak selalu saling bertentangan dalam setiap keadaan, perbedaan yang jelas dalam prioritas serta gambaran yang disampaikan kedua pihak menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan di Washington dan sejauh mana Qatar mendukung kebijakan tekanan Amerika Serikat terhadap Iran.

Terlebih lagi, Perdana Menteri Qatar dalam pernyataannya menekankan upaya mewujudkan perdamaian. Sementara itu, Trump, tanpa menjelaskan secara terperinci upaya-upaya tersebut, justru memusatkan pernyataannya pada klaim bahwa negara-negara kawasan mendukung kelanjutan blokade terhadap Iran.

Kini, pertanyaan utamanya adalah apakah klaim Trump mengenai dukungan Qatar terhadap kelanjutan blokade Iran benar-benar mencerminkan sikap Doha, atau justru Presiden Amerika Serikat sedang berusaha menghadirkan gambaran berbeda mengenai hasil pembicaraan di Washington untuk menunjukkan bahwa kebijakan tekanan terhadap Teheran mendapat dukungan dari negara-negara kawasan.