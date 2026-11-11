Cendekiawan Muslim Tekankan Pentingnya Melawan Islamofobia melalui Pendekatan Intelektual

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi Thinking Muslim 2026 untuk pertama kalinya diselenggarakan di London dengan menghadirkan sejumlah cendekiawan, aktivis sosial, dan tokoh agama dari berbagai negara.

Para peserta membahas tantangan intelektual dan politik yang dihadapi umat Islam, berbagai cara untuk melawan ketidakadilan, serta langkah-langkah untuk memperkuat aktivitas intelektual dan sosial komunitas Muslim.

Beberapa persoalan utama yang dibahas dalam konferensi tersebut mencakup cara meningkatkan pengaruh diskusi di ruang digital, strategi menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat, serta berbagai pendekatan untuk menghadapi ketidakadilan.

Konferensi Menghadapi Kritik dan Tekanan dari Kelompok Anti-Islam

Penyelenggaraan konferensi tersebut mendapat penentangan dari sejumlah tokoh dan kelompok yang dinilai memiliki pandangan anti-Islam di Inggris. Nick Timothy, anggota parlemen dari Partai Konservatif yang mewakili daerah pemilihan West Suffolk, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Inggris.

Dalam surat tersebut, Timothy menuduh adanya hubungan dengan kelompok ekstremis di antara sejumlah peserta dan pembicara konferensi. Ia meminta pemerintah meninjau penyelenggaraan acara tersebut, memeriksa kembali visa para pembicara asing, serta menyelidiki persoalan yang disebutnya sebagai kekhawatiran keamanan.

Timothy juga menyampaikan kekhawatirannya melalui unggahan di platform X dengan merujuk pada sejumlah pernyataan yang dikaitkan dengan beberapa pembicara konferensi.

Sebaliknya, pihak penyelenggara menolak cara Timothy menggambarkan konferensi tersebut dan membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikannya. Sebelumnya, Timothy juga pernah menghadapi kritik akibat pandangan dan pernyataannya mengenai Islam serta komunitas Muslim di Inggris.

Di antaranya adalah penolakannya terhadap definisi resmi Islamofobia dan pernyataannya yang menggambarkan pelaksanaan salat berjemaah umat Islam sebagai "tindakan untuk menunjukkan dominasi".

Aktivis Muslim Tekankan Pentingnya Mengatasi Ketakutan dan Intimidasi

Pada bagian lain konferensi, para peserta membahas meningkatnya Islamofobia serta menguatnya gerakan sayap kanan ekstrem di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat.

Sejumlah aktivis menyoroti upaya kelompok-kelompok anti-Islam untuk membatasi aktivitas keislaman dan menghalangi umat Islam menggunakan hak kebebasan berpendapat.

Moazzam Begg, aktivis organisasi CAGE International, menjelaskan pengalamannya selama dua dekade dalam menentang undang-undang antiterorisme yang menurutnya terutama berdampak terhadap masyarakat Muslim.

Ia mengatakan bahwa kondisi komunitas Muslim saat ini telah berubah dibandingkan masa lalu.

Menurutnya, ketakutan terhadap label seperti ekstremisme dan terorisme tidak lagi menjadi penghalang utama bagi umat Islam untuk terlibat secara luas dalam kehidupan sosial dan politik.

Begg menyebut keterlibatan umat Islam dalam mendukung Palestina, kegiatan kemanusiaan, serta aktivitas media di negara-negara seperti Suriah dan Afghanistan sebagai bukti perubahan tersebut.

Hassan Spiker: Islamofobia Harus Dihadapi dengan Argumentasi dan Dialog Intelektual

Hassan Spiker, filsuf dan penulis Inggris-Amerika, menekankan pentingnya menghadapi penyebaran Islamofobia melalui pendekatan intelektual. Ia memandang dakwah yang didasarkan pada argumentasi dan dialog pemikiran sebagai salah satu cara untuk menghadapi gerakan anti-Islam.

Menurut Spiker, umat Islam perlu menunjukkan kepada masyarakat Inggris bahwa Islam merupakan agama yang memiliki kekuatan untuk membawa perubahan dan mengandung ajaran universal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Spiker juga menyinggung kecenderungan sebagian masyarakat Inggris untuk kembali kepada bentuk-bentuk Kekristenan tradisional.

Ia menggambarkan sebagian perkembangan tersebut sebagai sesuatu yang didorong oleh rasa iri terhadap Islam.

Paul Williams: Umat Islam Tidak Sendirian Menghadapi Gerakan Sayap Kanan Ekstrem

Paul Williams, aktivis dakwah Islam sekaligus pengelola kanal YouTube Blogging Theology, menyampaikan harapannya bahwa masih terdapat kekuatan sosial yang mampu menghadapi perkembangan gerakan sayap kanan ekstrem. Ia menekankan bahwa umat Islam tidak menghadapi tantangan tersebut sendirian.

Menurutnya, terdapat individu dan kelompok di luar komunitas Muslim yang juga memperjuangkan hak-hak umat Islam serta hak asasi seluruh manusia. Karena itu, Williams mengingatkan agar masyarakat Muslim tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tekanan.

Ia juga berharap dukungan terhadap hak-hak umat Islam terus berkembang, baik di Inggris maupun di negara-negara Eropa lainnya.