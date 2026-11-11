Pemerintah Al Khalifa Kebingungan dan Takut terhadap Kebangkitan Rakyat, Aksi Protes Berhasil Menunda Vonis terhadap Ulama

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Bahrain menghadapi situasi keamanan yang represif di bawah pemerintahan Al Khalifa.

Penangkapan ratusan ulama dan tokoh terkemuka Bahrain dengan berbagai tuduhan yang berkaitan dengan keyakinan, agama, ataupun ungkapan solidaritas terhadap rakyat Iran telah memicu kemarahan masyarakat.

Pada 8 November, ketika pengadilan dijadwalkan membacakan putusan terhadap para ulama yang ditahan, masyarakat Bahrain turun ke jalan menyusul seruan Ayatullah Syeikh Isa Qassim, salah seorang ulama terkemuka Bahrain.

Menurut laporan tersebut, kekhawatiran terhadap meluasnya aksi massa dan kemarahan masyarakat mendorong pemerintah untuk menunda pembacaan putusan pengadilan.

Al-Shaib: Pemerintah Al Khalifa Menghadapi Krisis Politik yang Serius

Dr. Abdul Rauf al-Shaib, Sekretaris Gerakan Islam Khalas Bahrain, dalam wawancara dengan ABNA mengatakan bahwa pemerintahan Al Khalifa sedang menghadapi krisis politik yang sangat berat.

Menurutnya, krisis tersebut telah mendorong pemerintah mengambil berbagai kebijakan, termasuk bergabung dalam proses normalisasi hubungan dengan Israel, membentuk aliansi dengan pemerintah Israel, serta membuka jalan bagi pembangunan pangkalan-pangkalan militer di Bahrain.

"Amerika Serikat menggunakan pangkalannya di Bahrain untuk menyerang negara-negara tetangga. Bahrain juga terlibat dalam agresi terhadap Yaman dan negara-negara lainnya," ujarnya.

Menanggapi berbagai tindakan pemerintah Al Khalifa belakangan ini, Al-Shaib mengatakan bahwa penindasan terhadap para ulama semakin meningkat.

Menurutnya, tindakan tersebut mencakup penangkapan sejumlah ulama, penyiksaan, serta berbagai bentuk perlakuan buruk dengan tuduhan yang beragam.

"Sebagian besar tuduhan tersebut sebenarnya bukan persoalan politik, melainkan lebih berkaitan dengan agama, keyakinan, serta sikap kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air," jelasnya.

Ia menilai bahwa pemerintah Bahrain kini berada dalam keadaan bingung dan kehilangan arah.

"Pemerintah sedang berada dalam kebingungan dan berusaha menggunakan berbagai tindakan tersebut untuk memperoleh semacam kemenangan agar dapat keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya," katanya.

Al-Shaib: Sekecil Apa Pun Dukungan Masyarakat Tetap Memiliki Pengaruh

Dalam pernyataannya kepada rakyat Bahrain, Al-Shaib mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap upaya pembebasan para tahanan dan ulama yang menurutnya mengalami ketidakadilan.

"Kami mengatakan kepada rakyat dan saudara-saudara sebangsa kami di Bahrain agar melakukan apa pun yang mampu mereka lakukan, meskipun hanya menyampaikan satu kata, satu kalimat, atau melakukan suatu upaya untuk membebaskan para tahanan, baik melalui pembebasan bersyarat maupun tanpa syarat, termasuk seluruh ulama yang tertindas," ujarnya. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan tersebut memiliki nilai di hadapan Allah.

"Pertama, Allah akan mencatatnya sebagai amal saleh bagi mereka. Kedua, jangan menganggap tindakan kecil dan kemampuan yang terbatas tidak memiliki pengaruh," katanya.

Al-Shaib kemudian merujuk pada Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap langkah yang diambil dan menimbulkan kemarahan orang-orang kafir akan dicatat Allah sebagai amal saleh. "Allah Swt tidak akan melupakan tindakan dan sikap kalian, meskipun hanya berupa satu unggahan di Twitter," tambahnya.

Sekretaris Gerakan Khalas Bahrain itu mengatakan bahwa berbagai tindakan masyarakat telah memperlihatkan pengaruh yang nyata. Menurutnya, salah satu bukti pengaruh tersebut adalah keputusan pengadilan untuk menunda pembacaan putusan terhadap para ulama.

"Tindakan-tindakan ini memiliki pengaruh yang jelas. Kita telah melihat bagaimana pemerintah terpaksa menunda hari pembacaan putusan dan persidangan. Mereka sekarang berada dalam kebingungan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa keadaan tersebut membuat pemerintah semakin memperhitungkan setiap sikap dan reaksi masyarakat.

"Kebingungan itu telah membuat pemerintah harus mempertimbangkan sikap kalian dengan sangat serius. Reaksi masyarakat pun tercermin dalam tindakan yang mereka ambil," katanya.

Gerakan Khalas Serukan Perjuangan untuk Pembebasan Tahanan Politik

Al-Shaib kembali menyampaikan seruannya kepada masyarakat Bahrain untuk menentang kebijakan represif pemerintah dan memperjuangkan hak-hak para tahanan.

"Karena itu, sekali lagi kami meminta kalian untuk melawan otoritarianisme dan kediktatoran pemerintah, serta bangkit memperjuangkan pembebasan para tahanan dan pemulihan seluruh hak mereka yang telah dirampas oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Al-Shaib, perkembangan politik Bahrain telah menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin besar antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai bahwa pemerintah tidak lagi mampu membangun hubungan yang baik dengan rakyat, sementara masyarakat juga semakin sulit menerima kebijakan yang diterapkan pemerintah.

"Kami telah sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah tidak mampu hidup berdampingan dengan rakyat Bahrain. Demikian pula, rakyat Bahrain tidak lagi mampu menoleransi pemerintah tersebut karena sifatnya yang represif," katanya.

Pada akhir wawancara, Al-Shaib menegaskan bahwa gerakan oposisi memandang perlawanan sebagai jalan untuk mengakhiri pemerintahan Al Khalifa.

"Menurut kami, tidak ada jalan lain selain membebaskan diri dari pemerintahan ini. Untuk itu, kita harus melakukan perlawanan, perlawanan yang kuat dan gigih, yang mampu menggulingkan pemerintah serta mengembalikan hak-hak dan kebebasan rakyat kita," pungkasnya.