Mengapa Yaman memperluas bank targetnya di Arab Saudi?

Menurut laporan kantor berita Abna, situs berita Al-Masirah dengan mengajukan pertanyaan «mengapa angkatan bersenjata Yaman dalam kondisi saat ini memperluas cakupan bank target mereka di Arab Saudi», menulis bahwa angkatan bersenjata Yaman dalam kerangka persamaan «pengepungan melawan pengepungan» mengembangkan operasi kualitatif mereka dengan memperluas larangan udara terhadap musuh Saudi.

Penutupan bandara-bandara penting Arab Saudi

Data situs «FlightRadar» menunjukkan bahwa sejak tadi malam penerbangan di Bandara Internasional King Fahd di kota Dammam di timur Arab Saudi dihentikan. Situs ini tidak menyebutkan alasan penghentian ini, namun aktivis dan media internasional menerbitkan laporan tentang adanya ancaman terhadap bandara ini.

Berdasarkan data saat ini, perkembangan menunjukkan perluasan operasi Yaman di kedalaman wilayah musuh Saudi; langkah yang tujuannya adalah memperluas cakupan target ke arah bandara dan sejalan dengan intensifikasi tekanan udara sebagai respons terhadap pengepungan yang diberlakukan Arab Saudi terhadap Yaman.

Ini terjadi sementara penerbangan masuk dan keluar Bandara Internasional Riyadh juga masih terhenti menyusul serangan rudal dan drone berulang angkatan bersenjata Yaman.