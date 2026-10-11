Menjelang Pemilu Paruh Waktu, Muslim Amerika Serikat Kecewa terhadap Dua Partai Utama

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November 2026, suara pemilih Muslim menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan antara Partai Republik dan Partai Demokrat.

Komunitas Muslim Amerika yang pada masa lalu cenderung lebih dekat dengan Partai Republik secara bertahap beralih mendukung Partai Demokrat setelah serangan 11 September 2001. Pergeseran ini terjadi seiring meningkatnya pengawasan ketat, diskriminasi, dan berbagai pembatasan terhadap kebebasan sipil. Namun, kebijakan luar negeri Washington terhadap Palestina serta berbagai peperangan di kawasan Asia Barat kembali menimbulkan perpecahan serius dalam kecenderungan politik tersebut.

Sebagaimana dilaporkan media India, WION, banyak Muslim Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir semakin kecewa terhadap kebijakan pemerintah negara tersebut mengenai Palestina, khususnya dukungan Washington kepada Israel dalam perang Gaza.

Menurut laporan tersebut, kebijakan pemerintahan Joe Biden terkait tindakan Israel yang disebut sebagai genosida di Gaza telah menyebabkan menurunnya dukungan sebagian pemilih Muslim terhadap Partai Demokrat. Sementara itu, kebijakan pemerintahan Donald Trump, termasuk dukungannya yang erat terhadap Israel dan penerapan kebijakan imigrasi yang membatasi masuknya warga asing, juga belum mampu mengatasi kekecewaan tersebut.

Persoalan Palestina tetap menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan politik sebagian pemilih Muslim di Amerika Serikat.

WION juga melaporkan bahwa selain Palestina, kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran serta perkembangan konflik di kawasan Asia Barat berpotensi memengaruhi pandangan komunitas Muslim Amerika terhadap pemilu mendatang.

Kedekatan pemerintahan Trump dengan Israel dan pendekatan Washington terhadap berbagai konflik regional menjadi perhatian tersendiri. Bagi sebagian Muslim Amerika, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dampaknya terhadap negara-negara di kawasan tersebut berkaitan erat dengan persoalan domestik, seperti kebebasan sipil, diskriminasi, dan hak-hak imigran. Kondisi ini turut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mereka.

Di tengah situasi tersebut, upaya Trump untuk menampilkan dirinya sebagai mediator dan tokoh yang mengupayakan perdamaian di kawasan, bersamaan dengan dukungannya kepada Israel, menghadapi keraguan serta kritik dari sebagian komunitas Muslim Amerika.

Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan sebagian Muslim Amerika tidak lagi secara mutlak mengidentifikasikan diri sebagai pendukung Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Sebagian di antara mereka bahkan mulai mengalihkan dukungan kepada kandidat independen dan partai-partai alternatif.

Berdasarkan survei Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) pada pemilihan presiden 2024, Jill Stein, kandidat dari Partai Hijau, memperoleh dukungan tertinggi di antara pemilih Muslim yang berpartisipasi dalam survei tersebut, yakni sebesar 53 persen. Donald Trump menyusul dengan 21 persen, sedangkan Kamala Harris memperoleh 20 persen.

Di Michigan, gerakan Uncommitted atau “Tidak Berkomitmen” juga berupaya memanfaatkan suara pemilih Muslim sebagai sarana tekanan politik untuk memprotes dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel.

Pada saat yang sama, keterlibatan komunitas Muslim Amerika dalam struktur politik negara tersebut terus meningkat. Menurut laporan WION, sekitar 255 Muslim menduduki berbagai jabatan publik yang tersebar di 26 negara bagian Amerika Serikat.

Dengan demikian, menjelang pemilu mendatang, komunitas Muslim Amerika semakin berkembang menjadi kelompok pemilih yang aktif secara politik dan memiliki pilihan yang lebih dinamis dibandingkan sebelumnya.

Keputusan politik mereka tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan domestik Amerika Serikat, seperti diskriminasi dan kebebasan sipil, tetapi juga oleh berbagai isu internasional, termasuk Palestina, Israel, Iran, dan konflik-konflik yang berlangsung di kawasan Asia Barat.