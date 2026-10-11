Peringatan terhadap gerakan Amerika terhadap minyak dan energi Irak

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Maalomah, Muin al-Kazimi, anggota koalisi Kerangka Koordinasi Irak, menekankan bahwa pemerintah Amerika masih berusaha memperluas pengaruhnya di sektor-sektor vital ekonomi Irak.

Ia menambahkan: Amerika berupaya menerapkan perwalian ekonomi atas Irak dan mengambil alih keputusan strategis dan sensitif, terutama di sektor minyak dan energi.

Al-Kazimi menyatakan: pada tahap saat ini kita harus membebaskan sektor minyak dan energi dari pengaruh Amerika dan menghentikan monopoli perusahaan-perusahaan Amerika dalam proyek-proyek investasi. Jika tidak, keamanan energi Irak akan terpapar pemerasan asing. Kita juga harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya di Timur dan Barat.

Peringatan ini muncul sementara upaya sedang berlangsung untuk menghubungkan minyak Irak ke Mediterania melalui perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti «Chevron»; perusahaan yang sama yang bertanggung jawab atas eksploitasi ladang gas di Palestina yang diduduki, termasuk «Tamar» dan «Leviathan». Ini menunjukkan upaya untuk menempatkan sektor energi kawasan di bawah satu pusat kendali dengan pengawasan Washington; langkah yang tujuannya adalah menetralkan peran minyak dan menjamin bahwa di masa depan tidak digunakan sebagai tuas tekanan politik atau ekonomi terhadap rezim Zionis.