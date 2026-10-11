  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Iran

Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang katastrofik!

11 Oktober 2026 - 11:53
Kode berita: 1876587
Source: ABNA
Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang katastrofik!

Menteri Luar Negeri menulis di media sosial: Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang katastrofik!

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, menulis di media sosial: Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang katastrofik!

Ia menambahkan: Netanyahu adalah penjahat perang buronan yang tangannya ternoda oleh darah orang Arab, Amerika, dan Iran. Untuk menghindari keadilan, ia tidak menghargai rakyatnya sendiri.

Araghchi menyatakan: Ia seperti penjudi bangkrut, berusaha dengan putus asa menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan sebanyak mungkin nyawa dan harta orang Amerika. Bahkan senator Amerika pun ingin menemukan jalan keluar.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha