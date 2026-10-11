Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, menulis di media sosial: Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang katastrofik!

Ia menambahkan: Netanyahu adalah penjahat perang buronan yang tangannya ternoda oleh darah orang Arab, Amerika, dan Iran. Untuk menghindari keadilan, ia tidak menghargai rakyatnya sendiri.

Araghchi menyatakan: Ia seperti penjudi bangkrut, berusaha dengan putus asa menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan sebanyak mungkin nyawa dan harta orang Amerika. Bahkan senator Amerika pun ingin menemukan jalan keluar.