Reaksi Araghchi terhadap penyembunyian CENTCOM atas kerusakan yang ditimbulkan pada tentara Amerika Serikat

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, di salah satu halamannya di media sosial, menulis: «Pada bulan Mei, layanan riset Kongres Amerika Serikat mengakui bahwa angkatan bersenjata Iran telah mengeluarkan 42 pesawat militer Amerika Serikat dari siklus. Sekarang angka ini telah mencapai 81. Jumlah sebenarnya jauh lebih banyak. Bukti? CENTCOM tidak mengizinkan bahkan satu senator Kongres untuk mengunjungi dan memeriksa pangkalan-pangkalan yang diklaimnya keadaannya sepenuhnya normal. Anda tidak dapat menipu orang selamanya.»