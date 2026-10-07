Abu Obeida: operasi Badai Al-Aqsa adalah karya agung militer

Menurut kantor berita Abna, Abu Obeida juru bicara Brigade Qassam, sayap militer Hamas, menegaskan: tiga tahun telah berlalu sejak operasi suci; hari ketika tangan-tangan lelaki menghancurkan selamanya doktrin keamanan penjajah. Tidak ada lagi yang tersisa baik dari pencegahan, maupun dari peringatan, maupun dari kemenangan akhir. Kami mengirim salam penuh kehormatan dan kebanggaan kepada para pahlawan dan syuhada operasi suci ini, dari para komandannya hingga para tentara dan bangsa besar Palestina.

Ia menambahkan: wahai rakyat besar Gaza, harga mahal telah dibayar tetapi tindakan kalian luar biasa. Generasi mendatang akan mengingat kalian sebagai orang-orang besar dan pengubah wajah sejarah dan persamaan dunia, pembela kehormatan umat dan tempat-tempat sucinya di titik geografis kecil dan terkepung ini; wilayah yang membangunkan hati nurani orang-orang merdeka dan mempermalukan semua yang berkolusi dengan penjajah.

Abu Obeida menegaskan: 7 Oktober adalah karya agung militer yang keagungan perencanaan dan pelaksanaannya serta kejeniusan tipu daya strategis yang digunakan di dalamnya diakui oleh kawan dan lawan. Pasukan perlawanan menggunakan semua kesempatan untuk berinovasi dalam operasi ini termasuk narsisme Netanyahu dan kesombongannya dalam meremehkan musuh.

Ia mengatakan: Palestina tidak akan pernah melupakan pendukungnya terutama mereka yang mengorbankan darah mereka di jalan ini. Penodaan Masjid Al-Aqsa dan penderitaan Gaza harus membangunkan semua orang. Keberanian dan kehormatan Sudan dan Libya tidak kalah dari Yaman, Lebanon, Irak dan Iran. Ketika semua orang melihat apa yang dilakukan drone sederhana terhadap musuh, apa yang akan terjadi jika front barat juga dibuka terhadapnya?