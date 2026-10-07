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Ghalibaf: hantu kengerian menanti ekonomi Amerika

7 Oktober 2026 - 21:20
Kode berita: 1875153
Source: ABNA
Ghalibaf: hantu kengerian menanti ekonomi Amerika

Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, dalam reaksi terhadap pernyataan Scott Bessent, menteri keuangan Amerika, dengan menerbitkan meme ekonomi, menulis: «Siapkah kamu agar ia merasuki jiwamu?»

Menurut kantor berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua Majelis Permusyawaratan Islam, dalam reaksi terhadap pernyataan menteri keuangan Amerika, dengan menerbitkan meme ekonomi, menulis: «Siapkah kamu agar ia merasuki jiwamu?»

Dalam gambar ini, grafik harga minyak dan diesel hingga kepercayaan konsumen dan daya beli rumah, bersama-sama membentuk bentuk hantu; dengan sindiran bahwa untuk merasa takut, tidak perlu menunggu Halloween; terkadang cukup membuka halaman ekonomi!

Dalam gambar terlihat David Zervos, penasihat khusus baru Bessent dan pendukung penurunan suku bunga; orang yang sama yang mengatakan bahwa sampai Federal Reserve menurunkan suku bunga, ia tidak akan memotong rambutnya!

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