Ghalibaf: hantu kengerian menanti ekonomi Amerika

Menurut kantor berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua Majelis Permusyawaratan Islam, dalam reaksi terhadap pernyataan menteri keuangan Amerika, dengan menerbitkan meme ekonomi, menulis: «Siapkah kamu agar ia merasuki jiwamu?»

Dalam gambar ini, grafik harga minyak dan diesel hingga kepercayaan konsumen dan daya beli rumah, bersama-sama membentuk bentuk hantu; dengan sindiran bahwa untuk merasa takut, tidak perlu menunggu Halloween; terkadang cukup membuka halaman ekonomi!

Dalam gambar terlihat David Zervos, penasihat khusus baru Bessent dan pendukung penurunan suku bunga; orang yang sama yang mengatakan bahwa sampai Federal Reserve menurunkan suku bunga, ia tidak akan memotong rambutnya!