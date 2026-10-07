Percakapan telepon Pezeshkian dan Putin; penekanan pada kelanjutan kerja sama Iran dan Rusia

Menurut kantor berita Abna, Massoud Pezeshkian, presiden, siang ini hari Rabu 15 Mehr 1405, dalam percakapan telepon dengan Vladimir Putin presiden Rusia, sambil mengucapkan selamat ulang tahunnya, mendoakan presiden Rusia panjang umur dan kesehatan dan untuk pemerintah dan rakyat negara ini, kejayaan, pertumbuhan dan kemakmuran.

Presiden dalam percakapan ini dengan menyebutkan proses hubungan Teheran dan Moskow yang baik dan berkembang, menekankan perlunya kelanjutan dan penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang dan menganggap kelanjutan jalur ini sejalan dengan kepentingan bersama kedua negara.

Vladimir Putin juga, sambil berterima kasih atas ucapan selamat dan kasih sayang presiden Iran, mendoakan pemerintah dan rakyat Republik Islam Iran perdamaian, kesejahteraan, keamanan dan kejayaan.

Presiden Rusia juga dengan menyebutkan proses kerja sama Teheran dan Moskow dalam kerangka perjanjian kerja sama strategis komprehensif, menegaskan bahwa kerja sama ini, meskipun ada perkembangan dan peristiwa saat ini di kawasan, sedang ditindaklanjuti dan berlanjut.

Vladimir Putin dengan menyebutkan perlawanan historis dan heroik rakyat Iran terhadap invasi musuh-musuh, menyatakan bahwa keberanian Iran telah menarik perhatian dan kekaguman banyak orang di dunia.

Presiden Rusia juga dengan menyebutkan upaya beberapa negara untuk mediasi dan membantu mengurangi ketegangan, mengatakan Rusia mendukung upaya diplomatik ini dan teman-teman Iran dapat yakin bahwa Moskow juga siap berperan dan memberikan bantuan dalam hal ini.