Yaman: amnesti bagi mereka yang tertipu dan terkait dengan musuh Saudi berlanjut

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, menegaskan bahwa amnesti bagi mereka yang tertipu yang berada di barisan tentara bayaran musuh Saudi berlanjut.

Ia menambahkan: kami meminta para pejabat provinsi Taiz untuk mengaktifkan mekanisme amnesti di provinsi ini seperti yang terjadi di wilayah pantai barat.

Al-Mashat mengapresiasi upaya para tetua untuk menjauhkan Taiz dari konspirasi musuh Saudi serta kewaspadaan penduduk wilayah ini dan mengatakan bahwa konspirasi tersebut direncanakan dari hotel-hotel yang berada di Riyadh.

Kemarin Yahya Sariya, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, melaporkan pengusiran tentara bayaran dan elemen yang terkait dengan musuh Saudi dari timur provinsi Al-Jawf.

Juga pasukan Yaman selama hari kemarin berhasil mencapai kemajuan strategis di provinsi Taiz.