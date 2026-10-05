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Yaman: amnesti bagi mereka yang tertipu dan terkait dengan musuh Saudi berlanjut

5 Oktober 2026 - 11:12
Kode berita: 1874041
Source: ABNA
Yaman: amnesti bagi mereka yang tertipu dan terkait dengan musuh Saudi berlanjut

Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman melaporkan kelanjutan amnesti bagi mereka yang tertipu di negara ini yang telah bekerja sama dengan musuh Saudi.

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, menegaskan bahwa amnesti bagi mereka yang tertipu yang berada di barisan tentara bayaran musuh Saudi berlanjut.

Ia menambahkan: kami meminta para pejabat provinsi Taiz untuk mengaktifkan mekanisme amnesti di provinsi ini seperti yang terjadi di wilayah pantai barat.

Al-Mashat mengapresiasi upaya para tetua untuk menjauhkan Taiz dari konspirasi musuh Saudi serta kewaspadaan penduduk wilayah ini dan mengatakan bahwa konspirasi tersebut direncanakan dari hotel-hotel yang berada di Riyadh.

Kemarin Yahya Sariya, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, melaporkan pengusiran tentara bayaran dan elemen yang terkait dengan musuh Saudi dari timur provinsi Al-Jawf.

Juga pasukan Yaman selama hari kemarin berhasil mencapai kemajuan strategis di provinsi Taiz.

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